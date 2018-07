CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) È parimenti urgente un ripensamento delle regole di decisione nell'ambito della NATO, la cui esistenza è ancora insostituibile ma rispetto alla quale noi europei non abbiamo certo sufficiente voce. Non ci si deve perciò stupire se i paesi europei, dopo avere messo in rilievo che nell'ultimo anno le loro spese per la difesa sono fortemente aumentate rispetto all'anno precedente, hanno sostanzialmente risposto picche alle richieste americane e non sembrano inclini ad aprire ulteriormente il loro portafoglio, come...