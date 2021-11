Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) e non da tempi recenti: basta leggersi i diari di Fanfani per quel che riguarda Gronchi e Segni, o quelli di Antonio Maccanico per Pertini e per la prima parte del mandato di Cossiga. I poteri del Colle sono in parte codificati, in parte derivanti dal ruolo che gli conferisce la nostra Costituzione. I primi sono per esempio la verifica di costituzionalità delle leggi prima di firmarle, che include la...