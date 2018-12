CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaE massima dirigente della più avanzata impresa di telecomunicazioni cinese - la Huawei - accusata di avere violato l'embargo nei confronti dell'Iran dove avrebbe esportato componenti tecnologicamente avanzati di fabbricazione americana ma contenuti nelle apparecchiature cinesi. Quest'episodio non è un fatto anomalo. È un evento che ci porta alla sostanza del problema: la guerra fra gli Stati Uniti e la Cina non è soltanto una guerra commerciale ma una guerra per la supremazia tecnologica e scientifica del pianeta....