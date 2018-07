CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) e le imprese riprese e culminò nell'accordo interconfederale che nel 2014 venne sottoscritto come Testo Unico della Rappresentanza tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria. Mentre il lavoro pubblico segue criteri di rappresentanza diversi da quelli privati, non tali purtroppo da evitare la microconflittualità diffusa che finisce per bloccare ad esempio sistematicamente il trasporto pubblico in alcune città italiane. Come si vede, anche sintetizzandola si tratta di una storia lunga e complessa. Nella quale la...