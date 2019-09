CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) e la scissione ne è una conferma. Salvini a lungo lo è stato nella Lega, partito nel quale non riscuoteva certo le simpatie di Bossi e in cui ha contribuito all'ascesa di Maroni, proprio in rotta col fondatore. Perché i due Matteo Renzi e Salvini, il fiorentino e il milanese hanno accettato di incontrarsi a Porta a porta' a metà ottobre per il primo confronto televisivo tra leader senza che siano imminenti le elezioni politiche ? Certo, il 27 si vota in Umbria. La lealtà di Renzi è fuori discussione, ma se...