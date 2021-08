Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) e l'esercito, mentre lo storico leader del partito islamico Ennahada (cioè Rashid Ghannouchi defenestrato il 25 luglio dal Presidente della Repubblica Saïed) aveva costantemente dimostrato di possedere un personale equilibrio e una notevole moderazione, mettendo in secondo piano l'ingombrante estremismo dell'Alleanza Mussulmana. Tutti questi passi in avanti non sono stati sufficienti per costruire una stabile...