segue dalla prima pagina(...) E l'anno prossimo, con il governo giallo-rosso, che succederà? La prima cosa di cui tener conto è che l'ultimo Documento di Economia e Finanza, partorito dal governo Conte-1, prevede un aumento della pressione fiscale fra il 2019 e il 2020 di 0.7 punti di Pil, pari a circa 13 miliardi di euro. Tale aumento serve a mantenere sotto controllo i conti pubblici, ed è in parte finanziato con l'aumento dell'Iva. Questo, in concreto, significa che se si lascia aumentare l'Iva la pressione fiscale salirà per il secondo...