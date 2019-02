CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...)E i frutti malati di quella semina si vedono oggi che ritroviamo i colletti bianchi, le vittime di ieri, protagonisti e complici dei mafiosi. Il trait d'union che unisce il caso Gaiatto alla Ndrangheta signora e padrona in un'area del Veronese (vedi i taglieggiamenti del boss Domenico Multari) fino al malaffare descritto ieri dagli inquirenti è proprio il ricorso facile, sistematico, quasi naturale ai mafiosi - da parte soprattutto degli imprenditori, ma non solo - per risolvere problemi, per rientrare di crediti,...