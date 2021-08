Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) e i decessi di questa estate sono maggiori di quelli dell'estate scorsa non solo in Italia ma nella maggior parte delle società avanzate, con poche eccezioni. In breve: ci apprestiamo ad archiviare le vacanze estive in condizioni peggiori di quelle dell'anno scorso. Come è stato possibile? Perché la vaccinazione di massa non è stata sufficiente a far arretrare l'epidemia? Se diamo un'occhiata alla mappa del...