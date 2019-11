CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) E dunque se la dia, se vuole sopravvivere. Ma l'esortazione di Zingaretti non avrebbe suscitato tanta attenzione se non fosse stata accompagnata dall'impegno, preso a nome del Pd, di tornare a battersi per lo ius soli e lo ius culturae, ovvero per allargare le maglie della concessione della cittadinanza agli stranieri. Difficile non fare 2 + 2 e intendere che, in realtà, l'esortazione a darsi un'anima, più che al governo, fosse rivolta al Pd, che quasi tutti gli osservatori descrivono come un partito confuso,...