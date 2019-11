CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) e di discussione incompatibili con quelli ipotizzati. Ma, in teoria, un programma coerente, perché se davvero la sospensione della prescrizione fosse subordinata ad un' effettiva velocizzazione dei processi il problema sarebbe risolto da sé: i reati non si prescriverebbero più per il semplice motivo che verrebbero accertati e puniti in tempi brevi. I primi dubbi sulla sincerità di quella promessa erano già sorti quando era stato respinto un emendamento dell'on. Bartolozzi, volto a collegare le due riforme...