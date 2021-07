Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) e di Di Maio, con la silenziosa benedizione di Grillo, ha evitato il primo passo verso una crisi.Marta Cartabia non è certo una donna vicina al centrodestra e Giorgio Lattazi, presidente emerito della Consulta al quale aveva affidato la stesura di una bozza di riforma, nei nove anni alla Corte costituzionale non si è certo speso in favore di Berlusconi. La proposta iniziale era un decoroso avvicinamento...