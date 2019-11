CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) È dalla qualità del sistema che regola il rapporto tra Stato e cittadini (fisco), e quello tra cittadini (giustizia) che - per Adamo Smith, il filosofo morale che diede legittimità all'impresa - dipende la possibilità stessa della mano invisibile del mercato di creare benessere. È questo il messaggio che emerge dalle classifiche internazionali e dalla ricerca che, sulla più specifica questione del fisco, il Think Tank Vision ha appena completato per il Consiglio nazionale forense, l'Ordine nazionale dei...