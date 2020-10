segue dalla prima pagina

(...) E cioè che forse, quando non abbiamo neppure completato il processo di approvazione delle risoluzioni del Consiglio Europeo, si sta già arrivando alla necessità di ripensare perimetro e distribuzione del grande progetto dell'Unione. Se ce ne fosse stato bisogno è questa l'ennesima, più plastica dimostrazione che ormai viviamo in un secolo che cambia con una rapidità che richiede una trasformazione radicale dei meccanismi attraverso i quali governiamo le crisi. Sia a livello nazionale, che europeo, che globale. Certo i numeri dei nuovi casi sono parzialmente ridimensionati dalla crescita del numero dei test, dalla diminuzione dei decessi e dalle ospedalizzazioni. Tuttavia, essi dicono di un impatto devastante: più di centomila casi nuovi in un giorno in Europa significa che si bloccano, al giorno, mezzo milione di persone (mediamente quattro per ogni nuovo malato) e queste rimangono ferme per almeno una settimana. Ci ritroviamo a fare i conti con l'ipotesi che la stagione delle chiusure non sia affatto chiusa; che ondate di lavoratori e studenti costretti alla quarantena agiscano come un terremoto dalle scosse continue, anche se leggere, destinato a causare cancellazioni, interruzioni di forniture, micro fratture nelle catene di generazione del valore capaci di rendere tutto più instabile. È evidente che, in questo scenario, a diventare incerta è la stessa previsione di un rimbalzo a V previsto per il 2021 sulla quale si basa la stessa Nota del ministro dell'Economia Gualtieri che prepara la legge di stabilità. Alla necessità di rifare i conti complessivi del disastro si aggiunge, peraltro, un loro ribilanciamento tra geografie e settori. In Europa ad essere relativamente meno colpita è per il momento proprio l'Italia che fu la prima ad essere investita dallo tsunami. Tra le regioni italiane sembra valere una correlazione stretta: più numerosi sono i casi contati dall'inizio dell'epidemia, minori sono i casi nuovi (e ciò espone il Mezzogiorno a rischi assai elevati). Insomma la stringata analisi con la quale la Commissione misurava i bisogni di riparazione e allocava le risorse tra Paesi sembrano diventare vecchi molto prima di atterrare nel mondo reale. Non c'era un vero Piano B nella proposta della Commissione (anche se si prevedeva una revisione delle allocazioni entro il 30 giugno 2022) perché, in realtà, è la strutturale debolezza di un'architettura istituzionale ancora ostaggio delle unanimità volute che, inevitabilmente, rende quei meccanismi decisionali troppo lenti per rispondere ad un'emergenza. E arrivati a questo punto non è neppure pensabile aprire un negoziato così complesso come quello che ha dato vita a NGEU (anche se, comunque, è probabile che a bilancio approvato la Commissione proponga un intervento ulteriore, un top up sugli strumenti già deliberati). E, tuttavia, costruire un'Unione Europea all'altezza della nuova generazione, capace dello stesso livello di efficienza dei Paesi con i quali ci confrontiamo per la leadership tecnologica, valoriale del ventunesimo secolo, impone un ripensamento radicale. A Taormina lo scorso fine settimana, in una conferenza sul futuro dell'Europa alla quale hanno partecipato Romano Prodi, Giuliano Amato, Paolo Gentiloni, sono emerse idee molto più radicali di quanto non si sentissero in queste riunioni di Think Tank fino a qualche tempo fa. Un'Europa capace di rispondere al virus dovrebbe avere dagli Stati l'autorizzazione ad indebitarsi fino a un certo tetto secondo criteri predefiniti e, persino, di raggiungere direttamente chi è più esposto alla crisi. Dovrebbe anche sviluppare, ulteriormente, la possibilità (prevista da NGEU) di contare su risorse proprie (ad esempio la tassazione dei giganti della Rete e la tassa sui combustibili fossili) per ripagare il debito. Ed ottenere un più chiaro mandato a produrre raccomandazioni agli Stati su come gestire emergenze quando esse vengono dichiarate globali, per non separare la responsabilità dell'istituzione che cura i danni di un problema da quelle che sono titolari della competenza di contenerne gli effetti. Tredici anni dopo la rivoluzione americana, l'intuizione di Alexander Hamilton fu quella di trasferire, in maniera permanente, poteri di tassazione, indebitamento e creazione di moneta ad uno Stato Federale. Questa strana guerra può avere l'effetto di rendere possibile re-immaginare un'Unione che, in fondo, nacque nel 1955 in una conferenza a Messina e che era fatta dei sogni di una generazione appena uscita dall'ultimo conflitto mondiale.

