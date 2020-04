segue dalla prima pagina

(...) è chiaro che la riforma del 2001 del Titolo V va ripensata, secondo tre linee principali. Si tratta di individuare un luogo di discussione politica tra centro e periferia: la riduzione del numero dei senatori potrebbe ancora essere un'occasione per modificare in tal senso il Senato (nel contempo semplificando l'assetto delle istituzioni centrali). In secondo luogo, bisogna permettere che lo Stato possa adottare norme generali immediatamente applicabili, anche attraverso l'introduzione di una clausola di supremazia del diritto statale. In terzo luogo, è opportuno che sia affrontato il tema della riorganizzazione dimensionale delle Regioni, che implicherebbe il - difficile - ripensamento dell'attuale assetto territoriale. Nello scenario creato dalla pandemia il tema Roma è rimasto in sordina, sia per l'inefficienza della risposta locale, sia perché le istituzioni centrali si sono schiacciate sul governo, sia per l'enormità dei problemi che hanno coinvolto altri livelli regionali e locali. Ma è chiaro che, se si vuole far ripartire una discussione sull'organizzazione territoriale del Paese, il tema di Roma Capitale non può essere tralasciato: dimensione territoriale, ruolo, competenze e risorse della Capitale della Repubblica devono, pur in quadro di compatibilità, tornare centrali nella discussione.

