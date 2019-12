segue dalla prima pagina

(...) e che voglia costituire alla Camera un gruppo di deputati a sostegno del presidente del Consiglio. Nobile proposito, se non fosse che Conte è uomo del M5S e da esso è stato portato a palazzo Chigi. Perché dunque andarsene per offrire un sostegno che già esiste?

Nel suo anatema contro Firenze, accusata di cambiare troppo spesso la propria costituzione, Dante (sesto canto del Purgatorio) la paragona a quell'inferma che non può trovar posa in su le piume e trova sollievo solo rigirandosi continuamente nel letto. È l'identikit del governo Conte. Caso più recente: la prescrizione. Il governo trova miglior conforto in su le piume del Guardasigilli Bonafede o su quelle inconciliabili con le prime del Pd che ha avanzato una proposta di riforma vicinissima a quella di Forza Italia?

Un giorno non sappiamo quando arriverà il momento il cui all'inferma non basterà rigirarsi nel letto per chetare i dolori. E i parenti si preparano fin d'ora alla nuova vita: o con la Lega o con il Pd. E poiché i cambi di bandiera hanno sempre un tratto inelegante, ecco manifestarsi l'embrione non del partito di Conte (ricordate gli errori di Lamberto Dini e Mario Monti?), ma di una lista Conte apparentata alle prossime elezioni con il Partito democratico. Non è un fatto che già oggi il presidente del Consiglio sia molto più in sintonia con Zingaretti (che non lo voleva a palazzo Chigi) di quanto non sia con Di Maio che a palazzo Chigi lo ha imposto? È la politica, bellezza.

Vedremo nelle prossime settimane se cresceranno i transfughi in direzione di Salvini e quelli in direzione Conte. In questo caso il Movimento 5 Stelle, perdendo pezzi a destra e a manca e dimostrando una prevedibile fragilità alle prossime elezioni regionali, rischia di trasformarsi in una Mica Ficus Benjamina' delle Hawai, una preziosa pianta disidratata del tutto incapace di produrre ossigeno. E senza ossigeno, che politica si fa? Per questo, alla fine, potrebbe essere proprio Luigi Di Maio, che regge con dignità la bandiera ferita del Movimento, a staccare la spina.

