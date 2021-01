segue dalla prima pagina

(...) e appare più diffusa rispetto all'incertezza, di quasi 10 punti. Sei mesi fa la società appariva, dunque, più incerta che mai, mentre oggi nutre speranza. E metà dei cittadini pensa che l'anno appena cominciato sarà migliore di quello appena finito. Lo stesso orientamento si osserva su base nazionale, dove si presenta in misura appena più limitata (come si coglie da un'altra indagine di Demos). Segno di uno sguardo comune e inquieto verso il domani che verrà. Nel Nord Est, peraltro, la ripresa della fiducia risulta distribuita in modo omogeneo nella società. Con alcune specificità significative. Perché risulta maggiore tra i più giovani e, di conseguenza, fra gli studenti. Mentre è meno diffusa fra gli operai, gli imprenditori, i lavoratori autonomi. E soprattutto le casalinghe. Le più (in)sofferenti nei confronti del confinamento, che le costringe in casa. Spesso, lontano dai figli e dai parenti. Afflitte dal virus della solitudine. Il futuro appare, invece, migliore a coloro che hanno un futuro. E che si possono muovere, con maggiore facilità. Com'è comprensibile. I giovani, appunto. Al contrario, l'orizzonte risulta più oscuro a chi opera nel mondo del lavoro. Nelle imprese. Cioè, nel cuore del sistema Nord Est. Che, per definizione, è proiettato all'esterno. Internazionalizzato, sul piano economico. E non solo.

Il distanziamento territoriale appare, dunque, una condanna, in quest'area. In contrasto con la sua vocazione produttiva e di mercato. Il Nord Est, infatti, non definisce più un'area a Nord di Roma e a Est di Milano e Torino. Aperta all'Europa e al mondo. Appare, invece, un sistema confinato. In contraddizione con la sua storia e con il suo presente. E con le sue esigenze di mercato. Ma questa condizione è aggravata dal cosiddetto distanziamento sociale e locale. Per un contesto caratterizzato da una rete di piccole imprese diffuse in un'area di piccoli paesi e città, il confinamento contraddice le radici stesse di un territorio s-confinato. Fondato sulle relazioni inter-personali. Un'area nella quale il rapporto fra l'impresa, la famiglia, la comunità e il mondo è stretto. In-estricabile. Confinarla, dunque, limita le sue prospettive. La sua visione futura. Come altrove. Ma, forse, più che altrove.

Per questo non deve sorprendere che il grado di ottimismo che emerge dall'indagine risulti più elevato, rispetto agli ultimi anni. Anzi, il più elevato dell'ultimo decennio. È inevitabile. Perché, per continuare a vivere, oltre che - e, anzi, prima ancora che - produrre e lavorare, bisogna sperare. Che le cose cambino in meglio. Guardare avanti senza dimenticare il percorso che abbiamo alle spalle.

Peraltro, immaginare il futuro prossimo migliore del passato appena passato è un esercizio di realismo, oltre che di ottimismo.

Perché peggio di così...

