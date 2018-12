CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) E ancora. Lo svuotamento della democrazia politica e la crisi dei suoi attori tradizionali (il Parlamento, i partiti di massa, le organizzazioni di mediazione sociale); uno stato di ansia collettiva causato dalla paura del futuro. In Francia tutto ciò si è tradotto nel fenomeno di difficile decifrazione dei gilets jaunes, che comincia ad avere sostenitori politico-intellettuali anche in altri Paesi. Ma è presto per dire se siamo davvero alla vigilia di uno scoppio generalizzato, secondo un movimento come quello...