segue dalla prima pagina(...) e al personale, spesso effettivamente carenti, non sono quasi mai risolutivi se non si pone mano con decisione all'organizzazione del servizio interessato. Non è che riempiendo di carburante il serbatoio di un'auto con il motore grippato la si mette in condizione di marciare. Sia ben chiaro: vi sono non pochi settori della pubblica amministrazione con carenze d'organico e, negli anni del rigore, effettivamente...