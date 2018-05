CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) durante le audizioni di Zuckerberg alle commissioni del senato e della camera dei rappresentanti americani fu citato molto spesso l'uso di sistemi sofisticati di intelligenza artificiale e machine learning per combattere il problema della fake news. Niente di tutto questo a quanto pare, ma una semplice valutazione fatta dagli utenti. Pur trattandosi di una sperimentazione, questa soluzione non è convincente per varie ragioni. Le notizie e le informazioni fluiscono in modo diverso rispetto a prima di Facebook;...