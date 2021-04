Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) dovremmo essere sta aumentando e che si sono create le premesse perché nessuno degli obiettivi proposti possa essere raggiunto. Il problema è particolarmente serio per l'Italia perché, negli scorsi anni, abbiamo speso l'enorme somma di 130 miliardi di euro in sussidi per passare al rinnovabile. Una prevalente parte di queste risorse, peraltro non gestite in modo ottimale, è stata impiegata per l'acquisto di...