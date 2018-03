CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) dovessimo infatti sommare aritmeticamente redditi di cittadinanza e flat tax, abolizione della legge Fornero e del Jobs Act, e così continuando nella forma in cui sono stati illustrati in campagna elettorale, l'Italia col suo innalzato premio al rischio del debito sovrano potrebbe rifinire in pochi giorni al centro della volatilità dei mercati. Eppure non è affatto detto che partiti e leader vogliano davvero adottare questa scelta di maggior responsabilità. In Italia non funziona come in Germania, dove i...