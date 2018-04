CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Dove le cose si fanno più inquietanti, però, è sul versante finanziario. A livello europeo i timori sono legati a tre fattori fondamentali. Primo, l'inizio di guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, ma anche, se non soprattutto, fra l'Europa e gli stati con cui commerciamo. Secondo, l'attesa di un aumento dei tassi di interesse non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa. Terzo l'esaurimento del Quantitative Easing (già alla fine di quest'anno) e la fine del mandato di Mario Draghi alla Banca Centrale...