segue dalla prima pagina(...) dove il paradosso della nostra legislazione, e della stessa Giustizia, ha raggiunto livelli metafisici.Perché la Magistratura, in nome di una norma ha bloccato l'attività produttiva, e in nome di un'altra vuole incriminare chi decide di chiuderla. Insomma, per parlar chiaro, il potenziale acquirente di quella gigantesca fabbrica non può continuare l'attività perché sarebbe indagato di vari reati ambientali, e non può interromperla, perché violerebbe l'art 499 del codice penale, che punisce con la galera...