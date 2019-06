CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) dove i convitati muoiono in rapida successione e alla fine non rimane nessuno. Ipotesi questa non del tutto remota, perché solo un ingenuo può pensare che le contiguità tra politici e magistrati siano state limitate agli approcci di Lotti con il dottor Palamara. Quest'ultimo, del resto, ha detto in un'intervista che i suoi incontri avvenivano anche con altri colleghi ed esponenti di partiti. Sarà stata un'ammissione, ma a noi è sembrato anche un ammonimento. A nessuno del resto è sfuggito il verecondo...