CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) Domani, venticinque anni dopo, Matteo Salvini apre a Pontida una lunga guerra di posizione per riconquistare il potere volontariamente ceduto a Pd e Cinque Stelle. Lo farà a poche ore dalla ricucitura con Berlusconi in nome di un centrodestra che da ieri sembra tornato unito anche a livello nazionale (con tutti gli infiniti distinguo che seguiranno) in una opposizione comune che sarà consacrata il 19 ottobre nella grande manifestazione di Piazza San Giovanni, cattedrale laica del Pci di Togliatti e Berlinguer....