CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) diviene così quello di un tasso di crescita, nel 2020, dello 0,6 per cento del PIL, con il rischio di una previsione al ribasso considerate le crescenti tensioni internazionali. Resta, comunque, l'ampio volume di clausole IVA da disinnescare per il 2021. C'è il tema di fondo di un intervento coraggioso sul fronte della spesa pubblica, che va riqualificata per liberare risorse da destinare agli investimenti prioritari per il futuro del nostro Paese. Penso alle infrastrutture, all'innovazione, alla sostenibilità....