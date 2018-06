CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Distinzione sollecitata dalla stessa Agenzia delle Frontiere della Ue (Frontex) che già tre anni or sono disse chiaramente che oltre l'80% dei migranti giunti in Italia dalla Libia non aveva diritto ad alcun tipo di accoglienza. I francesi non perdonano all'Italia i disinvolti flussi di clandestini, spesso neppure registrarti allo sbarco della Penisola, che Roma ha fatto transitare verso i confini nel 2014/15 e che portarono oltre 100 mila migranti a raggiungere il Nord Europa da dove, quando identificati,...