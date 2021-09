Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) difendersi in tribunale è l'attività che consuma più tempo. Ai Comuni, che sono il primo terminale dello Stato nel rapporto con i cittadini, vanno meno di un decimo delle risorse che lo Stato dedica al proprio funzionamento ed è una percentuale che sta progressivamente diminuendo. Molto frammentati sono i poteri per poter rispondere a sfide come quelle della transizione ecologica che si gioca soprattutto ...