segue dalla prima pagina(...) di una posizione del presidente del Consiglio da parte del partito di maggioranza che lo ha espresso. Eppure il rifiuto delle dimissioni da parte di Conte, la sua richiesta di una sfiducia parlamentare per opera della Lega e la durezza delle sue parole contro Salvini confermano che il suo avversario politico non è il partito che ne ha bocciato la posizione sul Tav (Costa più non completarla), ma quello che l'ha promossa. Paradossi ai quali ormai siamo abituati. E adesso? Il governo cadrà in Parlamento dopo...