segue dalla prima pagina(...) di un reddito garantito per tutti i cittadini, fino alla massiccia assunzione di funzionari per migliorare il livello del welfare e dei servizi pubblici. Strumentale per raggiungere questi obiettivi è, sia in Francia che in Italia, l'appello all'uso sistematico dei referendum popolari, soprattutto attraverso l'utilizzazione della rete, con tutti i limiti che questo comporta. Ovviamente si tratta di un elenco soltanto indicativo ma sufficiente per mettere in rilievo che sono stati scelti obiettivi facilmente...