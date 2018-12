CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima paginaDi un approfondito esame parlamentare, giacché la legge di bilancio è il più rilevante atto di indirizzo politico con il quale il Parlamento vincola il Governo nell'acquisizione e nell'uso delle risorse finanziarie. La Costituzione sottolinea l'importanza di questa legge, stabilendo che debba essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea, e non dei soli votanti. È vero che la linearità del disegno costituzionale non è sempre stata seguita. Il bilancio di previsione per il 2017 raccoglie in...