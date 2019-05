CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) di salute della nostra democrazia. E lo credo per due ragioni, che si intrecciano fra loro. La prima riguarda le anime belle che hanno proclamato di non essere disposte a partecipare al Salone in quanto indignate, offese, turbate, imbarazzate dalla mera presenza fisica di una casa editrice il cui proprietario ha idee che le anime belle stesse considerano deprecabili. Ebbene quelle idee le trovo pessime anch'io, ma penso che dovremmo sempre distinguere fra le opinioni espresse in modi che non ledono alcun diritto e...