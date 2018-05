CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) di precettore elettorale del popolo italiano non è solo una grossolana interferenza: è un colossale blunder politico, che converte il timore di una tempesta monetaria nel risultato opposto di aumentarne le probabilità. Se Oettinger credeva di sollecitare gli italiani a mettere ordine in casa sotto la pressione dello spread, ha ottenuto l'effetto contrario di coagulare il consenso attorno all'euroscetticismo. La pietra scagliata dall'uomo - diceva un altro poeta suo conterraneo - appartiene al diavolo. In questo...