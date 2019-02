CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) di più o meno rigidi ed estesi obblighi di chiusura. In Parlamento, onorevoli di ogni gruppo (dal PD alla Lega, da M5S a NCD) in questi pochi anni hanno firmato molteplici proposte per tornare alla regolazione degli orari. Le chiusure domenicali sono anche state, fin dalla campagna elettorale, una delle promesse del Movimento 5 stelle, molto cara al vice Presidente del Consiglio di Maio e sostenuta fin dall'inizio dell'attuale governo. Non sorprende quindi che, tra le tante proposte di questi anni, quella...