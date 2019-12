segue dalla prima pagina

(...) di persona. Il caso Gregoretti avvenne una settimana prima dell'apertura della crisi di governo. Fosse ancora alleato di Salvini, il ministro degli Esteri si sarebbe comportato allo stesso modo o lo avrebbe assolto come fece nel caso Diciotti? Italia Viva ha il voto determinante nella commissione che dovrà votare sull'autorizzazione a procedere. E ieri si è detta dubbiosa. Ancora una volta Renzi ha in mano le chiavi della maggioranza e può usarle per far esplodere le contraddizioni dei Cinque Stelle ai quali non è facile dimostrare che Gregoretti e Diciotti non sono parenti. In ogni caso, il voto dell'aula è fissato per lunedì 20 gennaio. Un fantastico regalo a Salvini a una settimana dalle elezioni in Emilia Romagna e Calabria: perché non rilanciare il tema dei migranti mandando a processo per sequestro di persona un ex ministro dell'Interno? Non sappiamo se il governo durerà ancora tre anni come sostiene Conte o solo qualche mese come dicono altri in modo trasversale. È certo che a 100 giorni dalla sua nascita è stremato e non sappiamo in quale stato di salute tornerà in classe dopo le vacanze di Natale. Il centrodestra vuole votare, ma Zingaretti avverte che se Conte cade il passaggio obbligato sono le elezioni: fatte entro maggio, garantirebbero la sopravvivenza di 945 parlamentari. Non è un vantaggio da poco, sia per la maggioranza che per l'opposizione. Chi potrebbe staccare la spina? Un incidente di percorso? Una pugnalata di Renzi? Oppure una implosione del Movimento5 Stelle? C'è chi pensa (e noi tra questi) che Giuseppe Conte non tornerà alla libera professione. E lo vede in cima a una lista composta in buona parte da transfughi del Movimento, apparentata alle elezioni con il Partito democratico. Non a caso i rapporti di Conte con Zingaretti sono migliori di quelli con Di Maio. Perciò si parla di una scissione grillina alla Camera e della formazione di un gruppo di responsabili grillini. La maggioranza è una cristalleria di vetri di Murano. Un soffio e va tutto giù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA