segue dalla prima pagina(...) di noi nella campagna vaccinale, ma cionondimeno stanno tutti subendo un'impennata dei casi, con il valore di Rt che supera 1 (e in 5 casi su 6 è già su valori catastrofici). La ragione di questa inversione di tendenza è presto spiegata: tutti questi Paesi sono sì ad alta vaccinazione, ma sono anche sopraffatti dalla variante indiana (o Delta), che in tutti ha una penetrazione superiore al 40%, e in due casi...