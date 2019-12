CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaDi considerare gli ovvi vincoli di bilancio. Eppure il parallelismo dovrebbe essere evidente. Il primo insegnamento nei libri di economia è che viviamo in un mondo di risorse che sono scarse. E medesima affermazione è riportata in qualunque trattato di ecologia. La lotta per accaparrarsi le risorse a disposizione è già cominciata: e il primo effetto di questa tensione è la formulazione del meccanismo di equa transizione (Just transition mechanism). Si tratta di risorse destinate a favorire la decarbonizzazione...