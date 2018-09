CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaDi conseguenza, come può essere conferita per meriti speciali, così può esser revocata per indegnità. Non v'è dunque nulla di strano che il legislatore disciplini questa possibilità; al contrario, sarebbe paradossale che lo Stato, dopo aver concesso ospitalità e assicurato accoglienza dovesse subire, senza reagire, l'ingratitudine di chi risponde con il delitto alla sua generosità. Secondo, e consequenziale. La disciplina dello status dello straniero e del rifugiato è vincolata al rispetto di norme...