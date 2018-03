CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaDi ciò fa bene a compiacersi Tajani, perché è grazie allo stop preventivo imposto dall'Europarlamento se la Bce non ha affondato la lama: un'ipotesi che pure era nell'aria, se è vero che per prima Bankitalia aveva espresso severe riserve all'interno del board della Vigilanza. E dunque, se le banche italiane tirano un sospiro di sollievo per avere scampato la brace, non si può non stigmatizzare la pervicacia con la quale Francoforte ha voluto a tutti i costi intervenire su una materia già adeguatamente disciplinata...