segue dalla prima pagina(...) democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale si nasconde un orientamento: si va verso un proporzionale, che per molti avrebbe un ruolo di contrappeso per bilanciare il drastico taglio dei parlamentari voluto dai 5 Stelle. Un proporzionale, quindi. Per non intaccare la rappresentanza pur tagliando centinaia di parlamentari. Ma soprattutto, anche se non lo si dice, per impedire alla Lega di Salvini di raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi. Qui si scopre, infatti, un'antica vocazione...