segue dalla prima pagina(...) delle opere che si trovavano all'interno dello stesso museo. Oltre che garantire identiche condizioni alle opere che sarebbero giunte per le mostre temporanee. Così avevo raccolto attorno a me una piccola cordata di amici, insieme tutti rivolti a fare questo grande dono alla città. Per cui in diversi mesi durante il 2016 si svolsero, sempre in accordo con la Soprintendenza e in costante contatto con gli uffici comunali preposti, i notevolissimi lavori di carattere edile, elettrico e impiantistico per rendere...