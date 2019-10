CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) della situazione in Libia, piuttosto che ai differenti segnali provenienti dai governi italiani in carica. Né gli è riuscito di nascondere che, sotto il nuovo governo giallo-rosso, gli sbarchi sono quasi triplicati, e che nell'ultima tragedia in mare Salvini non c'entra nulla. Così come non gli è stato possibile negare che, con i cattivi al governo, il numero assoluto e morti in mare è diminuito, e tanto meno nascondere che, con i buoni al governo, l'accoglienza sia stata un disastro. Insomma,...