segue dalla prima pagina

(...) della comunità internazionale nel dare concretezza al riconoscimento del diritto del popolo israeliano e del popolo palestinese a vivere in pace entro i confini di rispettivi Stati sovrani.

Detto con estrema brutalità e franchezza, non contribuiscono ad avvicinare neppure di un metro quella soluzione pacifica di un conflitto che rimonta al 1948 e che si è gradualmente esacerbato dopo il 1967, a mano a mano che l'occupazione della Cisgiordania diveniva sempre meno provvisoria e via via che la moltiplicazione degli insediamenti dei coloni ebraici diventava la principale politica israeliana verso i palestinesi. Il delinking tra l'aumento effettivo di terra, popolazione e risorse (a iniziare da quelle idriche) governate dall'Autorità nazionale palestinese e l'avanzamento della pace ha progressivamente indebolito le voci della moderazione in Palestina e in Israele. La scommessa fin troppo evidente del governo Netanyahu, alla quale Trump aderisce totalmente, è che tra i palestinesi la rassegnazione prevalga sulla disperazione. È una scommessa estremamente rischiosa e dall'esito continuamente reversibile.

Anche in termini più complessivi, e a maggior ragione quando i sauditi aderiranno allo schema abramitico, ciò che si va prospettando ben difficilmente contribuirà alla stabilizzazione della regione, scossa dalla pluridecennale rivalità totale tra Arabia Saudita e Iran. Offrirà argomenti alla propaganda degli ayatollah sul tradimento delle leadership sunnite conservatrici e sulle ragioni che spingono l'Iran a poter contare solo sulle proprie risorse (e sulla forza militare) per uscire dall'angolo in cui sauditi, israeliani e americani li stanno chiudendo. Anche rispetto a questo conflitto, l'accordo erode i margini di manovra per chi cerca di alimentare le ragioni di un compromesso. E il compromesso è la base di qualunque pace duratura perché inclusiva; ben più raramente lo è la vittoria assoluta: lo osservava Clausewitz, non Madre Teresa di Calcutta.

Trump ha scelto di stabilizzare il Medio Oriente attraverso la rimozione delle cause profonde della sua instabilità: una rimozione mentale, nel caso dei palestinesi e dei loro legittimi diritti a una Patria; una rimozione fisica nei confronti dell'Iran e delle sue aspettative di ruolo regionale e sicurezza nazionale. Negli anni del suo (primo?) mandato presidenziale, lo spostamento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme e la denuncia unilaterale dell'accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa) sono state mosse nella medesima direzione e hanno anticipato il trattato dei giorni scorsi. Il paradosso è che tanta fermezza di convinzioni e il rifiuto di qualunque compromesso sono esibiti mentre, proprio a Dubai, vanno in scena i colloqui di pace per l'Afghanistan tra gli Stati Uniti e i Talebani: ovvero gli eredi di quelli che ospitarono e protessero Osama bin Laden mentre pianificava l'11 settembre. Ma questo è un anno elettorale negli Stati Uniti, e per Trump come per qualunque presidente in carica riuscire a riportare a casa i ragazzi, proporsi come artefice della pace in Medio Oriente e, magari, annunciare la disponibilità di un vaccino per il Covid-19 prima del 3 novembre potrebbero fare la differenza tra una sconfitta annunciata e un incredibile secondo mandato.

