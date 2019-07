CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) del governo sovranista, si perpetua il disastro della scuola italiana. In mancanza di docenti, e di docenti qualificati e di ruolo, è impensabile che i discenti si formino dal nulla o per partenogenesi. Non per niente, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione lancia un allarme inquietante: un terzo degli studenti di terza media è in seria sofferenza di fronte alla comprensione di un testo scritto in lingua italiana. Al sud, poi, la percentuale precipita. In...