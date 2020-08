segue dalla prima pagina

(...) del costo del lavoro. Una platea ampia, circa 3 milioni di lavoratori, in cui campeggiava la Regione dell'Italia centrale proprio in virtù dei dati su Pil pro capite e del tasso di occupazione. Peccato però che quest'ultimo dato, dopo il controllo effettuato al Tesoro, fosse superiore al dato medio della Ue e quindi non compatibile con i requisiti per ottenere la decontribuzione. Per l'Inps quindi l'ennesimo scivolone dopo quello, certamente più grave, del bonus concesso ai parlamentari che ha suscitato un vespaio di polemiche.

Ad usufruire della misura fiscale, che riguarderà il periodo ottobre-dicembre 2020, ma che potrebbe essere estesa e diventare strutturale nel 2021 saranno quindi Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna. La riduzione del 30% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro si applicherà su una media mensile di monte retributivo di 4,9 miliardi. Per i tre mesi, si legge sempre nella relazione tecnica, la misura «ha un costo di poco meno di 1,6 miliardi al netto di 340 milioni di effetti positivi in termini di gettito Ires e Irpef». Difficile dire se, viste le pressioni per inserire anche Umbria e Marche, il decreto possa essere modificato in fase di conversione, ampliando così la platea delle Regioni destinatarie degli sgravi.

