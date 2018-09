CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaDel Commonwealth e dell'Asia, attraverso Hong Kong, non sarebbe stato possibile. Tutto, del nuovo orientamento strategico, si teneva sulla scommessa di continuare a esercitare il ruolo storico degli inglesi in Europa: opporsi alla potenza tedesca con accordi a geometria variabile sia con la Francia sia con l'Italia. Il Regno Unito si impegnò in questo compito riscrivendo le regole della governance europea con la presidenza del Consiglio europeo di Samuel Brittain, il quale introdusse quelle regole di common law che...