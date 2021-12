Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) del centrodestra se verrà confermato anche l'ultimo sondaggio di ieri a cura Demopolis con FdI al 20,3 prima della Lega e secondo partito dopo il Pd al 21 per cento saranno ancora sul palco insieme perché Giorgia ha scelto Enrico come sparring partner nella kermesse a cui lei tiene tantissimo e che è la vera sonda per capire che cos'è e che cosa vuole essere FdI. Ovvero un partito conservatore di massima...