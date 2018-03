CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) dei vantaggi di starci, o si sta fuori, e allora non è che si può prenderne uno e lasciarne un altro. Sarebbe troppo comodo.Al tempo stesso, Londra non ha evidentemente perduto la nostalgia dell'impero. Giudica e comanda. Espelle dei diplomatici russi in seguito al presunto avvelenamento dell'ex-spia Sergej Skripal e di sua figlia, avvenuto il 4 marzo scorso a Salisbury, ma dimentica che buona regola diplomatica, quando si cacciano dei diplomatici, è fornire le prove delle loro eventuali responsabilità. Mosca...