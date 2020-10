segue dalla prima pagina

(...) dei fatti, può ritenere che l'ex ministro dell'Interno abbia agito nel perimetro dei suoi poteri e stabilire il non luogo a procedere. Oppure può decidere il rinvio a giudizio e far celebrare il processo. Se la Procura non smentisse se stessa, oggi il giudice potrebbe trovarsi dinanzi all'accusa e alla difesa che gli chiederebbero di non procedere. Starà alla sua coscienza stabilire il da farsi. Fin qui la questione giuridica. E veniamo alla politica. Per discuterne serenamente dobbiamo prescindere dalla simpatia o dall'antipatia che ciascuno prova nei confronti di Salvini. Nell'agosto 2018 (nave Diciotti) e nel luglio 2019 (Nave Gregoretti) l'allora ministro dell'Interno ordinò di ritardare lo sbarco dei migranti raccolti dalle due navi della Guardia Costiera (salvo lo sbarco delle persone in condizioni di disagio) per sollecitarne la redistribuzione nei paesi europei. Cosa che avvenne soltanto dopo il blocco. È difficile sostenere che questa giusta o sbagliata - non sia stata una decisione politica. In Inghilterra il primo ministro Boris Johnson ha minacciato di fare la stessa cosa e nessuno si è sognato di fargli fare, nel caso, la stessa fine di Salvini. Sulla messa in stato d'accusa dei ministri decide il Parlamento. Nel 2018 Salvini era al governo con i 5 Stelle e gli fu evitato il giudizio. Nel 2019 il caso Gregoretti arrivò quando l'alleanza gialloverde stava entrando in crisi e in Parlamento la nuova maggioranza giallorossa lo ha bocciato, pur essendo i due casi assolutamente identici. Giudichi il lettore se la sorte di un ministro dell'Interno che rischia 15 anni di carcere per una decisione politica può essere appesa a maggioranze variabili che giudicano secondo la convenienza del momento. Qui non è in gioco Salvini, ma la credibilità dello Stato.

